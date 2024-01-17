В тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи
17 січня 2024 10:53
Пожежа в Бердянську. Фото: телеграм-канал "Бердянськ сьогодні"
У тимчасово окупованому росіянами Бердянську чутно вибухи. Особливо їх добре чутно в районі порту.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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У Бердянську чутно вибухи
У тимчасово окупованому Бердянську було чутно звуки вибухів. Наразі ніяких офіційних коментарів щодо цього нема.
Повідомляється, що вибухи було чутно з боку порту та Азовського моря.
Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи вранці 13 січня. У небо здійнявся стовп диму.
Нагадуємо, що у тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, пролунав один гучний вибух сьогодні, 10 січня. При цьому повітряна тривога в області не оголошена.
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