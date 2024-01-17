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В тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи

17 січня 2024 10:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи
Пожежа в Бердянську. Фото: телеграм-канал "Бердянськ сьогодні"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У тимчасово окупованому росіянами Бердянську чутно вибухи. Особливо їх добре чутно в районі порту.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Повідомлення мера Мелітополя. Фото: скриншоти

У Бердянську чутно вибухи

У тимчасово окупованому Бердянську було чутно звуки вибухів. Наразі ніяких офіційних коментарів щодо цього нема. 

Повідомляється, що вибухи було чутно з боку порту та Азовського моря.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи вранці 13 січня. У небо здійнявся стовп диму.

Нагадуємо, що у тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, пролунав один гучний вибух сьогодні, 10 січня. При цьому повітряна тривога в області не оголошена.

війна
вибух
Бердянськ
окупанти
Іван Федоров

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