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В окупованому Бердянську пролунав вибух

10 січня 2024 19:27
оновлено: 19:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У тимчасово окупованому Бердянську пролунав гучний вибух 10 січня
Дим підіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Петро Андрющенко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, пролунав один гучний вибух, сьогодні, 10 січня. При цьому повітряна тривога в області не оголошена.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Вибух в Бердянську 10 січня

Як пишуть телеграм-канали Бердянська, місцеві жителі чули один потужний вибух у місті. Також з'явилася інформація про те, що внаслідок вибуху в повітря підіймається густий дим в районі РТС.

Скриншот допису телеграм-каналу Бердянськ Сьогодні
Скриншот допису телеграм-каналу Бердянськ Сьогодні
Скриншот допису телеграм-каналу Бердянськ Сьогодні
Скриншот допису телеграм-каналу Бердянськ Сьогодні

Окупаційна влада вказує, що джерелом вибуху у Бердянську є робота протиповітряної оборони. На Запоріжжі повітряна тривога не була оголошена.

Скриншот допису телеграм-каналу Бердянськ Сьогодні
Скриншот допису телеграм-каналу Бердянськ Сьогодні

Нагадаємо, останнім часом місцеве населення Бердянська часто повідомляє про вибухи у місті — ЗСУ почали активно запускати дрони по позиціях окупантів. Однак росіяни ретельно приховують наслідки ударів.

Додамо, окупанти знову проводять масові обшуки у Бердянську Запорізької області. Вони ходять по домівках, начебто перевіряють документи та запитують місцевих, чи зробили паспорт РФ.

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