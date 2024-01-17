Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Во временно оккупированном Бердянске сообщают о взрывах arrow

Во временно оккупированном Бердянске сообщают о взрывах

17 января 2024 10:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во временно оккупированном Бердянске сообщают о взрывах
Пожар в Бердянске. Фото: телеграмм-канал "Бердянск сегодня"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном россиянами Бердянске слышны взрывы. Особенно их хорошо слышно в районе порта.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:
Бердянск
Сообщение мэра Мелитополя. Фото: скриншоты

В Бердянске слышны взрывы

Во временно оккупированном Бердянске были слышны звуки взрывов. Пока никаких официальных комментариев на этот счет нет.

Сообщается, что взрывы были слышны со стороны порта и Азовского моря.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы утром 13 января. В небо поднялся столб дыма.

Напоминаем, что во временно оккупированном Бердянске на Запорожье произошел один громкий взрыв сегодня, 10 января. При этом воздушная тревога в области не объявлена.

война
взрыв
Бердянск
оккупанты
Иван Федоров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме