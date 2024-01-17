Во временно оккупированном Бердянске сообщают о взрывах
Во временно оккупированном россиянами Бердянске слышны взрывы. Особенно их хорошо слышно в районе порта.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
В Бердянске слышны взрывы
Во временно оккупированном Бердянске были слышны звуки взрывов. Пока никаких официальных комментариев на этот счет нет.
Сообщается, что взрывы были слышны со стороны порта и Азовского моря.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы утром 13 января. В небо поднялся столб дыма.
Напоминаем, что во временно оккупированном Бердянске на Запорожье произошел один громкий взрыв сегодня, 10 января. При этом воздушная тревога в области не объявлена.
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