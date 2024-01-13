В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух

Вибух в Бердянську. Фото: Telegram/Іван Федоров

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи вранці 13 січня. У небо здійнявся стовп диму.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Вибух в Бердянську 13 січня

"Бердянськ — гучно. Вся Україна "тривожилась", окуповані території вирішили не відставати. Мешканці курортного міста повідомили про звуки вибухів, після яких в кількох районах видно дим", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Федорова

Водночас про вибухи повідомила й голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!", — написала вона.

Скриншот допису Гаціліної

Нагадаємо, що 10 січня у тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, пролунав один гучний вибух. При цьому повітряна тривога в області не оголошена.

Останнім часом місцеве населення Бердянська часто повідомляє про вибухи у місті — ЗСУ почали активно запускати дрони по позиціях окупантів. Однак росіяни ретельно приховують наслідки ударів.