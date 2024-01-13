Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух arrow

В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух

13 січня 2024 09:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух
Вибух в Бердянську. Фото: Telegram/Іван Федоров
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи вранці 13 січня. У небо здійнявся стовп диму.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Вибух в Бердянську 13 січня

"Бердянськ — гучно. Вся Україна "тривожилась", окуповані території вирішили не відставати. Мешканці курортного міста повідомили про звуки вибухів, після яких в кількох районах видно дим", — йдеться у повідомленні.

null
Скриншот допису Федорова

Водночас про вибухи повідомила й голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!", — написала вона.

null
Скриншот допису Гаціліної

Нагадаємо, що 10 січня у тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, пролунав один гучний вибух. При цьому повітряна тривога в області не оголошена.

Останнім часом місцеве населення Бердянська часто повідомляє про вибухи у місті — ЗСУ почали активно запускати дрони по позиціях окупантів. Однак росіяни ретельно приховують наслідки ударів.

вибух
Бердянськ
окупація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі