В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи вранці 13 січня. У небо здійнявся стовп диму.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Вибух в Бердянську 13 січня
"Бердянськ — гучно. Вся Україна "тривожилась", окуповані території вирішили не відставати. Мешканці курортного міста повідомили про звуки вибухів, після яких в кількох районах видно дим", — йдеться у повідомленні.
Водночас про вибухи повідомила й голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!", — написала вона.
Нагадаємо, що 10 січня у тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, пролунав один гучний вибух. При цьому повітряна тривога в області не оголошена.
Останнім часом місцеве населення Бердянська часто повідомляє про вибухи у місті — ЗСУ почали активно запускати дрони по позиціях окупантів. Однак росіяни ретельно приховують наслідки ударів.
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