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В Повітряних Силах розповіли, куди летять ворожі ракети

14 січня 2024 17:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Повітряних Силах розповіли, куди летять ворожі ракети
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 14 січня, було оголошено повітряну тривогу. Наразі зафіксовано ракету X-59 в нарямку Кривого Рогу. 

Про це повідомляє Telegram-канал "єРадар".

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"Ракета Х-59 в напрямку Кривого Рогу", — зазначили у повідомленні.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "єРадар"

Також в Повітряних Силах закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Додамо, що наразі повітряна тривога продовжується лише у Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Також стало відомо, що у Кривому Розі пролунав вибух. Там оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що повітряна тривога в Україні пов'язана із активністю ворожої тактичної авіації.

Кривий Ріг
вибух
ракети
війна в Україні
Росія

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