В Повітряних Силах розповіли, куди летять ворожі ракети

Запуск ракети. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні сьогодні, 14 січня, було оголошено повітряну тривогу. Наразі зафіксовано ракету X-59 в нарямку Кривого Рогу.

Про це повідомляє Telegram-канал "єРадар".

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"Ракета Х-59 в напрямку Кривого Рогу", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "єРадар"

Також в Повітряних Силах закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Додамо, що наразі повітряна тривога продовжується лише у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Мапа повітряних тривог

Також стало відомо, що у Кривому Розі пролунав вибух. Там оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що повітряна тривога в Україні пов'язана із активністю ворожої тактичної авіації.