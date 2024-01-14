В Повітряних Силах розповіли, куди летять ворожі ракети
14 січня 2024 17:17
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Reuters
В Україні сьогодні, 14 січня, було оголошено повітряну тривогу. Наразі зафіксовано ракету X-59 в нарямку Кривого Рогу.
Про це повідомляє Telegram-канал "єРадар".
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"Ракета Х-59 в напрямку Кривого Рогу", — зазначили у повідомленні.
Також в Повітряних Силах закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях.
Додамо, що наразі повітряна тривога продовжується лише у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Також стало відомо, що у Кривому Розі пролунав вибух. Там оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що повітряна тривога в Україні пов'язана із активністю ворожої тактичної авіації.
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