Вибух. Ілюстративне фото: depositphotos

Сьогодні ввечері, 14 січня, у Кривому Розі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Кривому Розі

Інформація про вибух у місті з'явилася приблизно о 17:16.

Допис про вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 17:38. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибух у Кривому Розі. За його словами, працювала ППО.

"Наші захисники збили ворожу ракету", — додав Лисак.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони камікадзе.

Також ми писали, що російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.