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У Кривому Розі пролунав вибух

14 січня 2024 17:24
оновлено: 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кривому Розі пролунав вибух
Вибух. Ілюстративне фото: depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 14 січня, у Кривому Розі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Кривому Розі

Інформація про вибух у місті з'явилася приблизно о 17:16.

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Допис про вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

угроза ракет
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 17:38. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибух у Кривому Розі. За його словами, працювала ППО. 

"Наші захисники збили ворожу ракету", — додав Лисак.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони камікадзе.

Також ми писали, що російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.

війна
Кривий Ріг
вибух
Україна
обстріли
повітряна тривога

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