У Кривому Розі пролунав вибух
Сьогодні ввечері, 14 січня, у Кривому Розі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибух у Кривому Розі
Інформація про вибух у місті з'явилася приблизно о 17:16.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 17:38. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибух у Кривому Розі. За його словами, працювала ППО.
"Наші захисники збили ворожу ракету", — додав Лисак.
Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони камікадзе.
Також ми писали, що російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.
Читайте Новини.LIVE!