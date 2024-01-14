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В Воздушных Силах рассказали, куда летят вражеские ракеты

14 января 2024 17:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Воздушных Силах рассказали, куда летят вражеские ракеты
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 14 января, была объявлена воздушная тревога. В настоящее время зафиксирована ракета X-59 в направлении Кривого Рога.

Об этом сообщает Telegram-канал "еРадар".

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"Ракета Х-59 в направлении Кривого Рога", — отметили в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "єРадар"

Также в Воздушных Силах призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Добавим, что воздушная тревога сейчас продолжается только в Днепропетровской и Запорожской областях.

угроза ракет
Карта воздушных тревог

Также стало известно, что в Кривом Роге прогремел взрыв. Там объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее мы писали, что воздушная тревога в Украине связана с активностью вражеской тактической авиации.

Кривой Рог
взрыв
ракеты
война в Украине
Россия

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