В Воздушных Силах рассказали, куда летят вражеские ракеты
14 января 2024 17:17
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters
В Украине сегодня, 14 января, была объявлена воздушная тревога. В настоящее время зафиксирована ракета X-59 в направлении Кривого Рога.
Об этом сообщает Telegram-канал "еРадар".
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"Ракета Х-59 в направлении Кривого Рога", — отметили в сообщении.
Также в Воздушных Силах призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях.
Добавим, что воздушная тревога сейчас продолжается только в Днепропетровской и Запорожской областях.
Также стало известно, что в Кривом Роге прогремел взрыв. Там объявлена воздушная тревога.
Напомним, ранее мы писали, что воздушная тревога в Украине связана с активностью вражеской тактической авиации.
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