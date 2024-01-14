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В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза

14 січня 2024 16:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні 14 січня — що відомо
Російська авіація. Ілюстративне фото: Міноборони РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні оголошено повітряну тривогу в декількох областях сьогодні, 14 січня. Вона пов'язана із активністю ворожої тактичної авіації.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — закликали у повідомленні.

загроза авіації
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека

Наразі повітряна тривога лунає в таких областях:

  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Миколаївській;
  • Запорізькій;
  • Херсонській.
загроза авіації
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони-камікадзе.

ЗСУ
вибух
повітряна тривога
війна в Україні
Росія
авіація

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