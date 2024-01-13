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В Ивано-Франковске сообщают о взрывах

13 января 2024 08:09
обновлено: 08:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Ивано-Франковске сообщают о взрывах
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Звуки взрывов слышат жители Ивано-Франковска.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Ивано-Франковске 13 января

"Взрывы были слышны в области. Предварительно, работала ПВО", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Трухи

В 8:01 мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил, что идет доразведка по воздушным целям.

"Ракетная опасность продолжается. Не покидайте укрытий до официального отбоя", — отметили там.

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Скриншот сообщения monitor

Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.

Также о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО.

Кроме того, Воздушные Силы предупреждали о маневрировании вражеских ракет между западными областями.

взрыв
Ивано-Франковск
ПВО
воздушная тревога
война в Украине

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