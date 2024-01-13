В Ивано-Франковске сообщают о взрывах
Враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Звуки взрывов слышат жители Ивано-Франковска.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Взрывы в Ивано-Франковске 13 января
"Взрывы были слышны в области. Предварительно, работала ПВО", — говорится в сообщении.
В 8:01 мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил, что идет доразведка по воздушным целям.
"Ракетная опасность продолжается. Не покидайте укрытий до официального отбоя", — отметили там.
Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.
Также о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО.
Кроме того, Воздушные Силы предупреждали о маневрировании вражеских ракет между западными областями.
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