В Ивано-Франковске сообщают о взрывах

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Звуки взрывов слышат жители Ивано-Франковска.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Ивано-Франковске 13 января

"Взрывы были слышны в области. Предварительно, работала ПВО", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Трухи

В 8:01 мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил, что идет доразведка по воздушным целям.

"Ракетная опасность продолжается. Не покидайте укрытий до официального отбоя", — отметили там.

Скриншот сообщения monitor

Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.

Также о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО.

Кроме того, Воздушные Силы предупреждали о маневрировании вражеских ракет между западными областями.