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В ГУР назвали кількість російських окупантів, які перебувають в Україні

11 січня 2024 13:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ГУР назвали кількість російських окупантів, які перебувають в Україні
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні майже два роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Водночас наразі на окупованих територіях налічується понад 460 тис. російських солдатів.

Про це повідомляє ГУР.

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За даними розвідки, в Україні налічується 462 тисячі російських загарбників. 
 
Також на тимчасово захоплених землях розміщені 35 тис. осіб "Росгвардії", які забезпечують окупаційний режим.
 
"Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність ― де чисельність особового складу менше, ніж 50%, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту", ― сказав представник ГУР Вадим Скібіцький.
 
Він навів дані про кількість російських боєприпасів та спроможності російського військово-промислового комплексу:

  • оборонна промисловість Росії здатна виробляти 2 млн боєприпасів на рік — це снаряди 122 та 152 мм;
  • промисловість РФ не змогла повністю забезпечити потреби армії у 2023 році, а дефіцит склав близько пів мільйона снарядів.

Крім того, він розповів, що спочатку росіяни возили снаряди з Білорусі, далі закупляли їх в Ірану, а потім пішли великі партії боєприпасів Північної Кореї.

"Ми знаємо, якими маршрутами їх перевозили, на яких складах їх зберігають і як їх далі доправляють на фронт", — зазначив Скібіцький.

За його даними, у 2024 році Росія планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, пов’язаних із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей. 

За оцінками ГУР, дефіцит боєприпасів у РФ буде залишатися на тому ж рівні — 500 тис. снарядів.

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Скриншот допису ГУР
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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.

Також ми писали, що Іран розробив новий "вибуховий" ударний дрон для Росії, який вона буде використовувати на війні проти України. Новий БпЛА оснащений технологією для пошуку цінних бойових цілей.

росіяни
окупанти
війна в Україні
ГУР

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