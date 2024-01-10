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Іран розробив для РФ новий дрон — чим він небезпечний

10 січня 2024 13:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Іран розробив для РФ новий дрон — чим він небезпечний
Іранський безпілотник Shahed-136. Фото: скриншот з фільму
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Іран розробив новий "вибуховий" ударний дрон для Росії, який вона буде використовувати на війні проти України. Новий БпЛА оснащений технологією для пошуку цінних бойових цілей.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела. 

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Як відомо, новий розвідувальний і вибуховий дрон, який Іран розробив для РФ, оснащений технологією для пошуку цінних бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими військовими.

Джерела видання також повідомляють, що Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням. Довжина БпЛА близько 2,5 метрів, а розмах крил — три метри. Він може запускатись з транспортного засобу та, за оцінками, матиме радіус дії до 1500 км. 

"Передбачається, що він буде оснащений трансмітером для передачі відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту України для ураження іншими БпЛА або системами озброєння", — йдеться у матеріалі. 

У Росії та Ірані поки ніяк не прокоментували цю інформацію. Крім того, ЗМІ з'ясували, що Тегеран також близький до надання Москві балістичних ракет вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що на території України військовим вдалося збити Shahed-238 з реактивним двигуном, що летів зі швидкістю близько 500 км/годину. Дрон зумів подолати відстань до середини країни.

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що поки не може підтвердити цю інформацію. 

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