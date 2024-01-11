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Військові розповіли, як мирним українцям уберегти себе від балістичних ракет

11 січня 2024 12:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військові розповіли, як мирним українцям уберегти себе від балістичних ракет
Офіцер управління 12-ї бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія змінила свою стратегію обстрілів, переорієнтувавшись на використання балістичних ракет, які важче перехоплювати. У зв'язку з цим населення має переглянути своє ставлення до сигналів повітряної тривоги, а місцева влада у містах має збільшувати кількість мобільних укриттів.

Про це повідомили лейтенант ЗСУ, заступник керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та офіцер 12-ї бригади "Азов" Нацгвардії України Дмитро "Дипломат" у проєкті "Про війну".

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Коваленко зазначив, що перехід ворога від використання крилатих ракет до балістичних спостерігається вже давно. Він зазначив, що хоча Україна зміцнила свою систему протиракетної оборони, суспільство досі надто впевнене у своїй здатності збивати ракети типу "Шахед" та крилаті ракети, що веде до небезпечного самозаспокоєння під час повітряної тривоги.

Своєю чергою Дипломат закликав населення до більш рішучих дій із самозахисту та спонукав міську владу відкривати нові укриття, особливо у прифронтових містах.

Коваленко також висловив думку, що мета противника полягає у придушенні українських систем ППО для подальшого насичення районів України ракетами та диктування своїх умов. Він запропонував Києву та іншим містам наслідувати приклад Харкова та Херсона, встановлюючи мобільні укриття у людних місцях.

Насамкінець, Коваленко закликав громадян не покладатися виключно на "залізний щит" країни, а виявляти особисту відповідальність, знати, де і як діяти у разі повітряної тривоги, як в офісі, так і на вулиці, і чекати адекватних дій від міської влади для забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, російські окупанти вже запускали по Україні балістичні ракети, надані Північною Кореєю. Це сталося наприкінці грудня та на початку січня.

Також ми писали, що через постачання балістичних ракет Північної Кореї до Росії, члени Радбезу ООН скликають засідання. Обговорення відбудуться 10 січня.

російські війська
українці
обстріли
військові
ракети

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