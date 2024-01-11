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В ГУР назвали количество российских оккупантов, которые находятся в Украине

11 января 2024 13:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ГУР назвали количество российских оккупантов, которые находятся в Украине
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине почти два года идет полномасштабное вторжение России. В то же время на оккупированных территориях насчитывается более 460 тыс. российских солдат.

Об этом сообщает ГУР.

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По данным разведки, в Украине насчитывается 462 тысяч российских захватчиков.

Также на временно захваченных землях размещены 35 тыс. человек "Росгвардии", которые обеспечивают оккупационный режим.

"Такое количество войск на наших территориях позволяет россиянам проводить ротацию: отводить те части и подразделения, которые потеряли боеспособность ―, где численность личного состава меньше 50% в тыловые районы. А после восстановления и пополнения они снова выходят на линию фронта", ― сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Он привел данные о количестве российских боеприпасов и возможности российского военно-промышленного комплекса:

  • оборонная промышленность России способна производить 2 млн боеприпасов в год — это снаряды 122 и 152 мм;
  • промышленность РФ не смогла полностью обеспечить потребности армии в 2023 году, а дефицит составил около полумиллиона снарядов.

Кроме того, он рассказал, что сначала россияне возили снаряды из Беларуси, далее закупали их в Иран, а затем последовали большие партии боеприпасов Северной Кореи.

"Мы знаем, по каким маршрутам их перевозили, на каких складах их хранят и как их дальше доставляют на фронт", — отметил Скибицкий.

По его данным, в 2024 году Россия планирует увеличить производство боеприпасов, но имеет ряд проблем, связанных с нехваткой составных частей, квалифицированного персонала и производственных мощностей.

По оценкам ГУР, дефицит боеприпасов в РФ будет оставаться на том же уровне — 500 тыс. снарядов.

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Скриншот поста ГУР
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Скриншот поста ГУР

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пауза в войне с Россией только поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.

Также мы писали, что Иран разработал новый "взрывной" ударный дрон для России, который она будет использовать на войне против Украины. Новый БПЛА оснащен технологией поиска ценных боевых целей.

россияне
оккупанты
война в Украине
ГУР

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