В ГУР назвали количество российских оккупантов, которые находятся в Украине

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Украине почти два года идет полномасштабное вторжение России. В то же время на оккупированных территориях насчитывается более 460 тыс. российских солдат.

Об этом сообщает ГУР.

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По данным разведки, в Украине насчитывается 462 тысяч российских захватчиков.



Также на временно захваченных землях размещены 35 тыс. человек "Росгвардии", которые обеспечивают оккупационный режим.



"Такое количество войск на наших территориях позволяет россиянам проводить ротацию: отводить те части и подразделения, которые потеряли боеспособность ―, где численность личного состава меньше 50% в тыловые районы. А после восстановления и пополнения они снова выходят на линию фронта", ― сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.



Он привел данные о количестве российских боеприпасов и возможности российского военно-промышленного комплекса:

оборонная промышленность России способна производить 2 млн боеприпасов в год — это снаряды 122 и 152 мм;

промышленность РФ не смогла полностью обеспечить потребности армии в 2023 году, а дефицит составил около полумиллиона снарядов.

Кроме того, он рассказал, что сначала россияне возили снаряды из Беларуси, далее закупали их в Иран, а затем последовали большие партии боеприпасов Северной Кореи.

"Мы знаем, по каким маршрутам их перевозили, на каких складах их хранят и как их дальше доставляют на фронт", — отметил Скибицкий.

По его данным, в 2024 году Россия планирует увеличить производство боеприпасов, но имеет ряд проблем, связанных с нехваткой составных частей, квалифицированного персонала и производственных мощностей.

По оценкам ГУР, дефицит боеприпасов в РФ будет оставаться на том же уровне — 500 тыс. снарядов.

Скриншот поста ГУР

Скриншот поста ГУР

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пауза в войне с Россией только поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.

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