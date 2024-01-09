Украинские воины ОСУВ Хортица взяли в плен еще троих россиян

Российские военнопленные. Иллюстративное фото: mil.in.ua

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" были взяты в плен еще трое российских бойцов. Враг продолжает свои наступательные действия на этом направлении фронта.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Ситуация на восточном направлении фронта

Также в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" за сутки удалось отбить пять атак противника, в частности на Купянском направлении и две — на Лиманском.

"Оккупантами нанесены 14 авиационных ударов по нашим позициям с использованием всего имеющегося арсенала самолетов и вертолетов", — указал Фитьо.

Россияне применяют при своих обстрелах дроны-камикадзе, их они было использовано два. Также враг совершил 299 артиллерийских и минометных обстрелов восточного направления фронта.

Благодаря успешной работе военных ВСУ ликвидированы 87 солдат РФ и еще три захватчика взяты в плен. Россияне понесли потери и в военной технике. Речь идет о ликвидации 11 единиц вражеской техники украинскими бойцами.

"Наши защитники находятся в активной обороне и переходят в наступление. В настоящее время тревожных колокольчиков для харьковчан нет", — добавил Фитьо.

Напомним, бойцам Вооруженных сил Украины удалось взять в плен 30 российских солдат на Таврическом направлении. Также украинские воины уничтожили 21 единицу военной техники противника.

Добавим, на Авдеевском направлении дежурная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.