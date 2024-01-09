Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Украинские воины ОСУВ Хортица взяли в плен еще троих россиян arrow

Украинские воины ОСУВ Хортица взяли в плен еще троих россиян

9 января 2024 17:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украинские воины ОСУВ Хортица взяли в плен еще троих россиян
Российские военнопленные. Иллюстративное фото: mil.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" были взяты в плен еще трое российских бойцов. Враг продолжает свои наступательные действия на этом направлении фронта.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Читайте также:

Ситуация на восточном направлении фронта

Также в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" за сутки удалось отбить пять атак противника, в частности на Купянском направлении и две — на Лиманском.

"Оккупантами нанесены 14 авиационных ударов по нашим позициям с использованием всего имеющегося арсенала самолетов и вертолетов", — указал Фитьо.

Россияне применяют при своих обстрелах дроны-камикадзе, их они было использовано два. Также враг совершил 299 артиллерийских и минометных обстрелов восточного направления фронта.

Благодаря успешной работе военных ВСУ ликвидированы 87 солдат РФ и еще три захватчика взяты в плен. Россияне понесли потери и в военной технике. Речь идет о ликвидации 11 единиц вражеской техники украинскими бойцами.

"Наши защитники находятся в активной обороне и переходят в наступление. В настоящее время тревожных колокольчиков для харьковчан нет", — добавил Фитьо.

Напомним, бойцам Вооруженных сил Украины удалось взять в плен 30 российских солдат на Таврическом направлении. Также украинские воины уничтожили 21 единицу военной техники противника.

Добавим, на Авдеевском направлении дежурная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме