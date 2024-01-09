Скільки окупантів за три дні потрапили у полон

Російські військовополонені. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бійцям Збройних сил України вдалося взяти в полон 30 російських солдатів на Таврійському напрямку. Також українські воїни знищили 21 одиницю військової техніки противника.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський.

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За даними Тарнавського, українські воїни завдають успішних ударів по позиціях противника. Вони стримують ворога та здійснюють активні штурмові дії на Таврійському напрямку.

Протягом доби втрати окупантів в особовому складі сягнули 375 осіб, а також знищено 21 одиницю ворожої військової техніки. Серед якої два танки, п'ять ББМ, одна артсистема, дев'ять безпілотників, два автомобілі та одна одиниця спецтехніки.

Як пише Тарнавський, до складу російських військовополонених додалося ще 30 військових РФ. Однак, ворог завдав п'ять ракетних ударів, в операційній зоні ОСУВ Таврія. Також на цьому напрямку фронту сталося 37 бойових зіткнень та відбулося 452 ворожих артобстріли.

Скриншот допису Тарнавського

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.

Додамо, броньовані колони Російської Федерації не припиняють спроб захопити українські позиції. Втім, воїни Збройних сил України дають ворогу гідну відсіч. У ЗСУ показали ефектну роботу воїнів по ворожій техніці.