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Українка, яка ледь не загинула під час обстрілу пологового будинку Маріуполя, працює у фонді Кремля

20 січня 2024 05:47
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Маріанна Вишемирська - українка, яка ледь не загинула під час обстрілу пологового будинку Маріуполя, працює у фонді Кремля - що відомо про Вишемірську з Маріупольського пологового
Маріанна Вишемирська. Фото: росЗМІ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Українка Маріанна Вишемирська, яка ледь не загинула під час російського обстрілу Маріупольського пологового будинку, поставила свій підпис за російського диктатора Володимира Путіна на виборах президента Росії. Ба більше, дівчина, яку жалів увесь світ, отримала посаду в прокремлівському фонді.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про Маріанну Вишемирську з Маріупольського пологового будинку

"Зараз, попри санкції та всі проблеми, росія динамічно розвивається. Захищає своїх громадян та працює над тим, щоб завтра було краще, ніж учора. Не вдасться заперечувати того, що це пов'язано з особистістю однієї конкретної людини, під загальним керівництвом якої здійснюється ухвалення правильних, як ми бачимо за результатами, рішень", — пише на публіку Вишемирська.

Як відомом, кадри з нею у 2022 році облетіли весь світ. Після бомбардування пологового будинку Вишемирська виїхала в "ДНР", а потім і в Росію, де отримала посаду керівника "комітету соціальних ініціатив у прокремлівському фонді "Батьківщина".

Тепер вона знімає пропагандистські ролики про відновлення зруйнованого Маріуполя та бере "інтерв'ю" у полонених бійців "Азова".

Дівчина живе та працює в Москві.

Нагадаємо, російська пропаганда має на меті вплив на українських біженців за межами їхньої країни. Наприклад, з початку війни Російська православна церква відкрила спеціальні суботні школи для дітей з України.

Також ми писали, що росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому нібито народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином, ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт.

Маріуполь
пропаганда
Колаборант
війна в Україні

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