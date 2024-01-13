У Маріуполі було влучання по казармі окупантів, — Андрющенко

Росіяни переміщують техніку в Маріуполі. Фото: скриншот з відео

В тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи вранці 13 січня. Відомо про "приліт" у казармі російських загарбників.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

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Вибухи в Маріуполі 13 січня

"Попередньо влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча районі 3-го Депо ТТУ", — йдеться у повідомленні.

За його словами, влучання, ймовірно, відбулося уламками власної ППО.

Одразу після цього росіяни почали масово переміщати живу силу та техніку в Приморський район Маріуполя.

Скриншот допису Андрющенка

Нагадаємо, що вранці 13 січня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. У небо здійнявся стовп диму.

Також ми писали, що сстаннім часом місцеве населення Бердянська часто повідомляє про вибухи у місті — ЗСУ почали активно запускати дрони по позиціях окупантів. Однак росіяни ретельно приховують наслідки ударів.