У Маріуполі було влучання по казармі окупантів, — Андрющенко
В тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи вранці 13 січня. Відомо про "приліт" у казармі російських загарбників.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
Вибухи в Маріуполі 13 січня
"Попередньо влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча районі 3-го Депо ТТУ", — йдеться у повідомленні.
За його словами, влучання, ймовірно, відбулося уламками власної ППО.
Одразу після цього росіяни почали масово переміщати живу силу та техніку в Приморський район Маріуполя.
Нагадаємо, що вранці 13 січня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. У небо здійнявся стовп диму.
Також ми писали, що сстаннім часом місцеве населення Бердянська часто повідомляє про вибухи у місті — ЗСУ почали активно запускати дрони по позиціях окупантів. Однак росіяни ретельно приховують наслідки ударів.
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