Російська пропаганда впливала на українців за кордоном із перших днів війни
Російська пропаганда має на меті вплив на українських біженців за межами їхньої країни. Наприклад, з початку війни Російська православна церква відкрила спеціальні суботні школи для дітей з України.
Про це повідомив голова Спілки українців Португалії та віцепрезидент Світового конгресу українців Павло Садоха, передає Суспільне.
Як російська пропаганда впливала на українців за кордоном
Садоха наголосив, що російські пропагандистські зусилля розпочалися одразу ж після початку конфлікту, цілячись на українських біженців за кордоном.
"Ми бачимо, що концепція "російського світу" була заздалегідь підготовлена до можливої міграції українців до європейських країн у разі воєнних дій. Проєкти, такі як фонд "Русский мир" і "Россотрудничество", і особливо дії Російської православної церкви, включаючи створення дитячих суботніх шкіл були запущені негайно для роботи з українськими дітьми", — каже Садоха.
Також Садоха зазначив, що українська громада в Португалії інформує місцеву владу та міністерство освіти Португалії про такі проєкти та потребує припинення діяльності російських ініціатив.
"На щастя, у Португалії діяльність фонду "Російський світ" була зупинена, але в інших країнах вона продовжується. Для України важливо звернути увагу на те, як ці клітини російської пропаганди залучають наших людей, особливо тих, хто живе у російськомовному та релігійному середовищі, під контролем Москви", — додав він.
Нагадаємо, у тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні центри своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати.
Додамо, росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому нібито народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином, ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт.
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