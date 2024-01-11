Російська пропаганда впливала на українців за кордоном із перших днів війни

Люди з прапор України. Фото: Pexels

Російська пропаганда має на меті вплив на українських біженців за межами їхньої країни. Наприклад, з початку війни Російська православна церква відкрила спеціальні суботні школи для дітей з України.

Про це повідомив голова Спілки українців Португалії та віцепрезидент Світового конгресу українців Павло Садоха, передає Суспільне.

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Садоха наголосив, що російські пропагандистські зусилля розпочалися одразу ж після початку конфлікту, цілячись на українських біженців за кордоном.

"Ми бачимо, що концепція "російського світу" була заздалегідь підготовлена до можливої міграції українців до європейських країн у разі воєнних дій. Проєкти, такі як фонд "Русский мир" і "Россотрудничество", і особливо дії Російської православної церкви, включаючи створення дитячих суботніх шкіл були запущені негайно для роботи з українськими дітьми", — каже Садоха.

Також Садоха зазначив, що українська громада в Португалії інформує місцеву владу та міністерство освіти Португалії про такі проєкти та потребує припинення діяльності російських ініціатив.

"На щастя, у Португалії діяльність фонду "Російський світ" була зупинена, але в інших країнах вона продовжується. Для України важливо звернути увагу на те, як ці клітини російської пропаганди залучають наших людей, особливо тих, хто живе у російськомовному та релігійному середовищі, під контролем Москви", — додав він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні центри своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати.

Додамо, росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому нібито народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином, ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт.