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Украинка, едва не погибшая при обстреле роддома Мариуполя, работает в фонде Кремля

20 января 2024 05:47
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Марианна Вышемирская - украинка, едва не погибшая при обстреле роддома Мариуполя, работает в фонде Кремля - что известно о Вышемирской из Мариупольского роддома
Марианна Вышемирская. Фото: росСМИ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Украинка Марианна Вышемирская, едва не погибшая во время российских обстрелов Мариупольского роддома, поставила свою подпись за российского диктатора Владимира Путина на выборах президента России. Более того, девушка, которую жалел весь мир, получила должность в прокремлевском фонде.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно о Марианне Вышемирской из Мариупольского роддома

"Сейчас, несмотря на санкции и все проблемы, Россия динамично развивается. Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Не удастся отрицать, что это связано с личностью одного конкретного человека, под общим руководством которого осуществляется принятие правильных, как мы видим по результатам, решений", — пишет на публику Вышемирская.

Как известно, кадры с ней в 2022 году облетели весь мир. После бомбардировки роддома Вышемирская уехала в "ДНР", а затем и в Россию, где получила должность руководителя "комитета социальных инициатив в прокремлевском фонде "Батькивщина".

Теперь она снимает пропагандистские ролики о восстановлении разрушенного Мариуполя и берет "интервью" у пленников "Азова".

Девушка живет и работает в Москве.

Напомним, российская пропаганда преследует цель влияния на украинских беженцев за пределами их страны. К примеру, с начала войны Русская православная церковь открыла специальные субботние школы для детей из Украины.

Также мы писали, что россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором якобы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.

Мариуполь
пропаганда
Коллаборант
война в Украине

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