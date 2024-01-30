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Україна вже застосовує проти Росії перші зразки власної секретної зброї, — TIME

30 січня 2024 11:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна вже застосовує проти Росії перші зразки власної секретної зброї, — TIME
Український дрон. Ілюстративне фото: AP/picture alliance
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна почала активно здійснювати атаки на об'єкти вглиб території Росії. Для цих атак Сили оборони застосовували перші зразки власної секретної розробки зброї.

Про це пише журнал TIME.

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Виробництво власної секретної зброї в Україні

"Всі нещодавні удари по цілях у Росії були завдані зброєю не іноземного походження, а розробками українських заводів та підпільних майстерень", — заявив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він пояснив, що на випробування новітнього озброєння немає часу, тому воно одразу проходить перевірку в бойових умовах і вже за результатами вносяться необхідні зміни. 

TIME пише, що здатність України виробляти достатню кількість власної зброї стане центральним елементом її стратегії перемоги над Росією. 

Виклики у виробництві зброї

Зазначається, що для налагодження масового виробництва цієї секретної зброї, зокрема із застосуванням сучасних технологій західних країн, українцям доведеться подолати низку проблем.

Для успішного виробництва Україні необхідно об'єднати свою застарілу оборонну промисловість з передовим озброєнням і можливостями західних союзників, у тому числі США.

Відомо, що під час останніх візитів до Білого дому Зеленський просив Байдена також про надання Україні необхідних ліцензій для виробництва та ремонту американської зброї. 

"Згідно з американським законодавством, Байден має право надавати ліцензії, що допоможуть запустити внутрішнє українське виробництво зброї без схвалення Конгресу США. Однак це рішення має пройти через складний процес узгодження в уряді", — йдеться у матеріалі.

Крім того, Україна потребуватиме мільярдів доларів інвестицій для відродження своєї оборонної промисловості.

Нагадаємо, що в Україні стартувало виробництво артилерійських систем зразка НАТО. Водночас українська оборонна промисловість вдвічі збільшила виготовлення боєприпасів. 

Крім того, в Україні почали виробляти машини для розмінування та підготовки ґрунту. Деякі з них вже використовуються в роботі.

зброя
дрони
війна в Україні
виробництво
Росія
атака

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