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Камишін заявив, що Україна вже виробляє артилерійські системи за стандартами НАТО

17 січня 2024 18:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Камишін заявив, що Україна вже виробляє артилерійські системи за стандартами НАТО
Міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні стартувало виробництво артилерійських систем зразка НАТО. Водночас українська оборонна промисловість вдвічі збільшила виготовлення боєприпасів

Про це заявив міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін під час форуму в Давосі.

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Виробництво артилерійських систем зразка НАТО

За його словами, наразі Україна переживає унікальний досвід переходу від стандартів радянської спадщини до стандартів НАТО і за цим зразком вже почала виробляти артилерійські системи.

"Нам вдалося вдвічі збільшити виробництво боєприпасів. Це те, чому ми маємо приділяти найбільшу увагу", — зазначив Камишін.

Він пояснив, що потребу в дефіцитних компонентах закриватимуть шляхом створення спільних підприємств із західними партнерами. Також Україна розпочала комплектацію гібридних систем протиповітряної оборони. 

Водночас швидкими темпами розвивається й виробництво дронів, а витрати на це значно скоротилися. 

Наприклад, витрати на виробництво FPV-дронів впали удвічі — з 1000 до 500 доларів. А найдешевші безпілотники, які виробляють в Україні, коштують 300 доларів. Крім того, розвивається і виробництво тепловізорів.

"Цей рік довів, що ми цю індустрію побудували. І це стало видимою і важливою складовою оборонної промисловості. Ми виробляємо те, що працює в небі, на воді та під водою. Усе працює", — наголосив міністр.

Камишін уточнив, що більшість виробників в оборонному секторі є приватними, а саме 190 з 200 компаній.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК. 

Також ми писали, що в Мінцифри закликали долучитися до створення FPV-дронів. В Україні створили спеціальний інженерний курс, який навчить, як вдома зібрати семидюймовий FPV-дрон.

НАТО
Олександр Камишін
оборонна сфера
ППО
війна в Україні
виробництво

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