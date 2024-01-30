Украина уже применяет против России первые образцы собственного секретного оружия, — TIME

Украинский дрон. Иллюстративное фото: AP/picture alliance

Украина начала активно совершать атаки на объекты вглубь территории России. Для этих атак Силы обороны применяли первые образцы собственной секретной разработки оружия.

Об этом пишет журнал TIME.

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Производство собственного секретного оружия в Украине

"Все недавние удары по целям в России были нанесены оружием не иностранного происхождения, а разработками украинских заводов и подпольных мастерских", — заявил Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Он объяснил, что на испытание нового вооружения нет времени, поэтому оно сразу проходит проверку в боевых условиях и уже по результатам вносятся необходимые изменения.

TIME пишет, что способность Украины производить достаточное количество собственного оружия станет центральным элементом ее стратегии победы над Россией.

Вызовы в производстве оружия

Отмечается, что для налаживания массового производства этого секретного оружия, в частности с применением современных технологий западных стран, украинцам придется преодолеть ряд проблем.

Для успешного производства Украине необходимо объединить устаревшую оборонную промышленность с передовым вооружением и возможностями западных союзников, в том числе США.

Известно, что во время последних визитов в Белый дом Зеленский просил Байдена также предоставить Украине необходимые лицензии для производства и ремонта американского оружия.

"Согласно американскому законодательству, Байден имеет право предоставлять лицензии, которые помогут запустить внутреннее украинское производство оружия без одобрения Конгресса США. Однако это решение должно пройти через сложный процесс согласования в правительстве", — говорится в материале.

Кроме того, Украина потребует миллиардов долларов инвестиций для возрождения своей оборонной промышленности.

Напомним, что в Украине началось производство артиллерийских систем образца НАТО. В то же время украинская оборонная промышленность вдвое увеличила изготовление боеприпасов.

Кроме того, в Украине начали производить машины для разминирования и подготовки почвы. Некоторые из них уже используются в работе.