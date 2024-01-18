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В Україні почали виробництво власних машин для розмінування

18 січня 2024 23:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні почали виробництво власних машин для розмінування
Одна з машин для розмінування українського виробництва. Фото ілюстративне: ДСНС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні стартувало виробництво машини для розмінування та підготовки ґрунту. Деякі з машин вже використовуються в роботі.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення" з посиланням на заступницю міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганну Гвоздяр.

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За словами урядовиці, першочерговий запит насамперед на техніку, яка здатна робити детекцію — тобто, визначити наскільки територія забруднена або замінована.

"Ми стикаємося з першими виробами, які повинні визначити чи забруджена територія, чи вона замінована. Виявлення — це дуже важлива річ. Тому що росіяни використовували міни не тільки із металевим підривачем, а також дерев'яні, текстильні, пластикові без жодного металевого елементу, які важко виявити", — сказала Гвоздяр.

Однак урядовиця наголошує: стан мін чи будь-яких інших вибухонебезпечних предметів у ґрунтах півночі та півдня України може бути різним. Через це для кожної місцевості потрібна своя машина.

"Є перші машини для механічного розмінування, виготовлені в Україні. Їх всього три типи: катковий, молотковий та фрезерний тип. Нині є одна машина молоткового типу, яка використовується і яку закуповують. Вони вже виготовляються в більшій кількості і вони вже працюють. Машина для підготування каткового типу вже теж є", – говорить вона.

Гвоздяр звернула увагу, що в Україні виробляється й техніка для підготовки розмінування. 

"Ми спільно працюємо з фондом Говарда Баффета, щоб переробити цивільні бульдозери для цивільного розмінування. Зараз ми затвердили проєкт, затвердили технічну документацію і починаємо роботу", — додала урядовиця, та зауважила, що наразі всі західні компанії-виробники такої техніки "думають" над місцем будівництва заводу для конструювання апаратів.

Нагадаємо, що раніше в поліції показали, як сапери проводять розмінування деокупованих територій Харківщини. Водночас за повідомленням начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, протягом минулого року на узбережжі Чорного моря було знайдено 50 російських мін.

Україна
міни
розмінування
виробництво

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