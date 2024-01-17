У Росії невідомі влаштували пожежу на залізниці, — ГУР

Пожежа на залізниці в Росії. Фото: скриншот з відео

На території Росії рух опору набирає обертів. Так, нещодавно невідомі вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

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Пожежа на залізниці в Росії

"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижньогородської області.

"У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований. Так палатиме і далі, доки Кремль продовжує злочинну війну проти України!" — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, 14 січня сили опору у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали російських загарбників разом з технікою. У ГУР розповіли, що прилеглі до місця події вулиці перекрили. До того ж приїхало декілька автомобілів з медиками.

Додамо, нещодавно українська розвідка отримала секретні дані про військові розробки Росії. Так, було отримано 100 гігабайтів конфіденційних даних з ТОВ "Спеціальний технологічний центр", російської організації, яка зазнала санкцій з 2016 року.