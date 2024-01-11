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Українська розвідка отримала секретні дані про військові розробки Росії

11 січня 2024 18:01
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українська розвідка отримала секретні дані про військові розробки Росії
Український розвідник. Фото: ООС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українська розвідка отримала секретні дані про військові розробки Росії. Так, було отримано 100 гігабайтів конфіденційних даних з ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ), російської організації, яка зазнала санкцій з 2016 року.

Про це повідомляє представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Повідомляється, що російське підприємство займається виробництвом військової техніки, зокрема БПЛА "Орлан" та іншого обладнання, яке використовується російською армією у конфлікті з Україною.

Інформація, передана Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, включає документи за 194 найменуваннями, включаючи креслення, технічні завдання, патенти та програмне забезпечення. Ці дані, які оцінюються приблизно в 1,5 мільярда доларів, уже використовуються для зміцнення оборони України та послаблення агресора.

У повідомленні зазначається, що успіху у видобутку цих даних було досягнуто завдяки співпраці з патріотичними елементами громадянської та медіаспільнот. Цей прорив завдав серйозного удару по московським терористичним зусиллям.

"Це суттєвий удар по терористичній Москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора", — каже представник ГУР Андрій Юсов.

Нагадаємо, що розвідувальна служба Великобританії провела аналіз впливу нинішніх погодних умов в Україні на перебіг військових дій, наголосивши на труднощах, з якими стикаються як українські війська, так і російські загарбники через негоду. Нині в Україні холодно, а вже скоро очікується потепління, але це не скасовує того, що земля залишається холодною.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогові. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю , щоб повторити вторгнення за кілька років.

розвідка
Міноборони
військові
документи
Секрети
війна в Україні
ГУР
Росія

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