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В России неизвестные устроили пожар на железной дороге, — ГУР

17 января 2024 09:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России неизвестные устроили пожар на железной дороге, — ГУР
Пожар на железной дороге в России. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На территории России движение сопротивления набирает обороты. Так, недавно неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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"Неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск", — говорится в сообщении.

Как известно, события произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области.

"В результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано. Так будет пылать и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины!" — отметили в ГУР.

Напомним, 14 января силы сопротивления во временно оккупированном Мелитополе взорвали российских захватчиков вместе с техникой. В ГУР рассказали, что близлежащие к месту происшествия улицы перекрыли. К тому же приехали несколько автомобилей с медиками.

Добавим, что недавно украинская разведка получила секретные данные о военных разработках России. Так, было получено 100 гигабайтов конфиденциальных данных из ООО "Специальный технологический центр", российской организации, подвергшейся санкциям с 2016 года.

пожар
партизаны
ГУР
железная дорога
Россия

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