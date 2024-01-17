В России неизвестные устроили пожар на железной дороге, — ГУР
На территории России движение сопротивления набирает обороты. Так, недавно неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Пожар на железной дороге в России
"Неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск", — говорится в сообщении.
Как известно, события произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области.
"В результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано. Так будет пылать и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины!" — отметили в ГУР.
Напомним, 14 января силы сопротивления во временно оккупированном Мелитополе взорвали российских захватчиков вместе с техникой. В ГУР рассказали, что близлежащие к месту происшествия улицы перекрыли. К тому же приехали несколько автомобилей с медиками.
Добавим, что недавно украинская разведка получила секретные данные о военных разработках России. Так, было получено 100 гигабайтов конфиденциальных данных из ООО "Специальный технологический центр", российской организации, подвергшейся санкциям с 2016 года.
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