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У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих дронів вдалося збити вночі

1 лютого 2024 07:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих дронів вдалося збити вночі
Робота ППО по дрону. Ілюстративне фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" в ніч на 1 лютого. Силам ППО вдалося збити два дрони у небі над Харківщиною.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Атака дронів на Україну 1 лютого

Так, цієї ночі росіяни застосували для ударів по Україні чотири дрони-камікадзе  типу Shahed-136/131.

Зазначається, що українські оборонці неба знищили два з них — у Харківській області.

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Збиті дрони. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, що увечері 31 січня армія Росії здійснила запуск ударних безпілотників-камікадзе Shahed. 

Згодом у Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи. У напрямку міста рухалася група "Шахедів".

Також ми писали, що росіяни вночі атакували Харківщину. Внаслідок ударів по цивільній лікарні постраждали чотири людини. За словами керівника Нацполіції в Харківській області, одна авіабомба впала поруч, друга — пряме влучання.

безпілотники
Харківська область
ППО
війна в Україні
атака

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