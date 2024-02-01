У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих дронів вдалося збити вночі

Робота ППО по дрону. Ілюстративне фото: REUTERS

Російські загарбники атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" в ніч на 1 лютого. Силам ППО вдалося збити два дрони у небі над Харківщиною.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Так, цієї ночі росіяни застосували для ударів по Україні чотири дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.

Зазначається, що українські оборонці неба знищили два з них — у Харківській області.

Збиті дрони. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, що увечері 31 січня армія Росії здійснила запуск ударних безпілотників-камікадзе Shahed.

Згодом у Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи. У напрямку міста рухалася група "Шахедів".

Також ми писали, що росіяни вночі атакували Харківщину. Внаслідок ударів по цивільній лікарні постраждали чотири людини. За словами керівника Нацполіції в Харківській області, одна авіабомба впала поруч, друга — пряме влучання.