РФ знову атакує дронами — які регіони в небезпеці
Армія Росії провела запуск ударних безпілотників-камікадзе Shahed. За наявною інформацією, іранські дрони рухаються на Дніпро, де вже оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють ВПС України.
Росіяни здійснили пуск ударних дронів
За повідомленням Повітряних сил, ланка дронів летить у напрямку Дніпра.
Як повідомляють моніторингові канали, дрони слідують західним курсом.
Внаслідок цього, карта повітряних тривог по Україні станом на 19:08 має такий вигляд:
Оновлено о 19:16: один із дронів летить на Павлоград, інші стали рухатись південно-західним напрямком.
Нагадаємо, що сьогодні Дніпро перебував під ракетною загрозою, коли на місто насувалася російська керована авіаракета Х-59 "Ґедзь".
Лунали сирени по всій Україні й сьогодні вдень: у небо злітав російський винищувач-перехоплювач МіГ-31.
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