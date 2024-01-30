РФ знову атакує дронами — які регіони в небезпеці

Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Фото ілюстративне: Pacific Press

Армія Росії провела запуск ударних безпілотників-камікадзе Shahed. За наявною інформацією, іранські дрони рухаються на Дніпро, де вже оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють ВПС України.

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За повідомленням Повітряних сил, ланка дронів летить у напрямку Дніпра.

Джерело: Telegram

Як повідомляють моніторингові канали, дрони слідують західним курсом.

Джерело: Telegram

Внаслідок цього, карта повітряних тривог по Україні станом на 19:08 має такий вигляд:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 19:16: один із дронів летить на Павлоград, інші стали рухатись південно-західним напрямком.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, що сьогодні Дніпро перебував під ракетною загрозою, коли на місто насувалася російська керована авіаракета Х-59 "Ґедзь".

Лунали сирени по всій Україні й сьогодні вдень: у небо злітав російський винищувач-перехоплювач МіГ-31.