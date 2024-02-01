В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских дронов удалось сбить ночью

Работа ПВО по дрону. Иллюстративное фото: REUTERS

Российские захватчики атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" в ночь на 1 февраля. Силам ПВО удалось сбить два дрона в небе над Харьковщиной.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Атака дронов на Украину 1 февраля

Так, этой ночью россияне применили для ударов по Украине четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.

Отмечается, что украинские защитники неба уничтожили два из них в Харьковской области.

Сбитые дроны. Фото: Воздушные силы

Напомним, что вечером 31 января армия России совершила запуск ударных беспилотников-камикадзе Shahed.

Позже в Харькове местные жители сообщили о взрывах. В направлении города двигалась группа "Шахедов".

Также мы писали, что россияне ночью атаковали Харьковщину. В результате ударов по гражданской больнице пострадали четыре человека. По словам руководителя Нацполиции в Харьковской области, одна авиабомба упала рядом, вторая — прямое попадание.