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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских дронов удалось сбить ночью

1 февраля 2024 07:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских дронов удалось сбить ночью
Работа ПВО по дрону. Иллюстративное фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" в ночь на 1 февраля. Силам ПВО удалось сбить два дрона в небе над Харьковщиной.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Так, этой ночью россияне применили для ударов по Украине четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.

Отмечается, что украинские защитники неба уничтожили два из них в Харьковской области.

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Сбитые дроны. Фото: Воздушные силы

Напомним, что вечером 31 января армия России совершила запуск ударных беспилотников-камикадзе Shahed.

Позже в Харькове местные жители сообщили о взрывах. В направлении города двигалась группа "Шахедов".

Также мы писали, что россияне ночью атаковали Харьковщину. В результате ударов по гражданской больнице пострадали четыре человека. По словам руководителя Нацполиции в Харьковской области, одна авиабомба упала рядом, вторая — прямое попадание.

беспилотники
Харьковская область
ПВО
война в Украине
атака

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