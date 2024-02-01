В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских дронов удалось сбить ночью
Российские захватчики атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" в ночь на 1 февраля. Силам ПВО удалось сбить два дрона в небе над Харьковщиной.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Атака дронов на Украину 1 февраля
Так, этой ночью россияне применили для ударов по Украине четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.
Отмечается, что украинские защитники неба уничтожили два из них в Харьковской области.
Напомним, что вечером 31 января армия России совершила запуск ударных беспилотников-камикадзе Shahed.
Позже в Харькове местные жители сообщили о взрывах. В направлении города двигалась группа "Шахедов".
Также мы писали, что россияне ночью атаковали Харьковщину. В результате ударов по гражданской больнице пострадали четыре человека. По словам руководителя Нацполиции в Харьковской области, одна авиабомба упала рядом, вторая — прямое попадание.
Читайте Новини.LIVE!