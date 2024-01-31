На Харківщині лунає повітряна тривога — РФ випустила "шахеди"

Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Фото ілюстративне: Pacific Press

В Харківській області лунає повітряна тривога. В області помітили ланку дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють ВПС України.

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Як повідомляється, дрони вже знаходяться в області, і рухаються на захід.

Джерело: Telegram

Також зі східного боку декілька груп БПЛА летять на Чугуїв.

Джерело: Telegram

Оновлено о 22:45: нові групи дронів розвернулися, і рушили на південь.

Джерело: Telegram

Станом на 22:49 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: Telegram

Оновлено о 23:09: декілька ланок дронів летять на Харків.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, що сьогодні вдень Україною ширилася масштабна повітря на тривога через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31. У небі перебувало шість машин, які здійснювали передислокацію з аеродрому "Саваслейка" на аеродром "Моздок".

Додамо, що на цьому аеродромі вже є такі машини, оскільки вчора Україною ширилася така само тривога, коли в небо злетів один з бортів, які базувалися у "Моздоку".