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На Харківщині лунає повітряна тривога — РФ випустила "шахеди"

31 січня 2024 22:44
оновлено: 23:12
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Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині лунає повітряна тривога — РФ випустила "шахеди"
Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Фото ілюстративне: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харківській області лунає повітряна тривога. В області помітили ланку дронів-камікадзе Shahed-136. 

Про це повідомляють ВПС України

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Як повідомляється, дрони вже знаходяться в області, і рухаються на захід.

На Харківщині лунає повітряна тривога — РФ випустила "шахеди"
Джерело: Telegram

Також зі східного боку декілька груп БПЛА летять на Чугуїв. 

На Харківщині лунає повітряна тривога — РФ випустила "шахеди"
Джерело: Telegram

Оновлено о 22:45: нові групи дронів розвернулися, і рушили на південь. 

На Харківщині лунає повітряна тривога — РФ випустила "шахеди"
Джерело: Telegram

Станом на 22:49 карта повітряних тривог по Україні виглядає так: 

На Харківщині лунає повітряна тривога — РФ випустила "шахеди"
Джерело: Telegram

Оновлено о 23:09: декілька ланок дронів летять на Харків.

На Харківщині лунає повітряна тривога — РФ випустила "шахеди"
Джерело: Telegram

Нагадаємо, що сьогодні вдень Україною ширилася масштабна повітря на тривога через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31. У небі перебувало шість машин, які здійснювали передислокацію з аеродрому "Саваслейка" на аеродром "Моздок".       

Додамо, що на цьому аеродромі вже є такі машини, оскільки вчора Україною ширилася така само тривога, коли в небо злетів один з бортів, які базувалися у "Моздоку". 

Україна
Харківська область
дрон Шахід-136
повітряна тривога

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