На Харківщині лунає повітряна тривога — РФ випустила "шахеди"
В Харківській області лунає повітряна тривога. В області помітили ланку дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють ВПС України.
Повітряна тривога у Харківській області
Як повідомляється, дрони вже знаходяться в області, і рухаються на захід.
Також зі східного боку декілька груп БПЛА летять на Чугуїв.
Оновлено о 22:45: нові групи дронів розвернулися, і рушили на південь.
Станом на 22:49 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Оновлено о 23:09: декілька ланок дронів летять на Харків.
Нагадаємо, що сьогодні вдень Україною ширилася масштабна повітря на тривога через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31. У небі перебувало шість машин, які здійснювали передислокацію з аеродрому "Саваслейка" на аеродром "Моздок".
Додамо, що на цьому аеродромі вже є такі машини, оскільки вчора Україною ширилася така само тривога, коли в небо злетів один з бортів, які базувалися у "Моздоку".
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