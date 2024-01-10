В "Азові" відповіли, чи варто перенести війну на територію Росії

Начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич з позивним "Тавр". Фото: скриншот з відео

Начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич з позивним "Тавр" відповів, чи варто перенести війну на територію Росії. За його словами, потрібно робити превентивні удари.

Про це Богдан Кротевич сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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"Богдане, ви знаєте про що я думаю останнім часом. Я думаю про те, що на фронті перемогти Росію дуже важко, можливо й неможливо, але, на мій погляд, можливо перемогти Росію, коли ми перенесемо війну на територію Росії, коли будуть лунати потужні вибухи в російських містах. Я не кажу про розправу над простими громадянами Росії, я кажу про те, що потрібно завдавати потужних ударів по інфраструктурі військовій, по іншій інфраструктурі, тобто робити з Росією те, що вона намагається робити з нашими містами. Як ви вважаєте, чи можливо перемогти Росію на полі бою і чи варто перенести війну на територію Росії?" — запитав Гордон.

Начальник штабу "Азову" вважає, що потрібно робити превентивні удари. Він зазначив, що наразі ігнорується тема, що "вагнерівців" відправили готувати білоруські війська. За словами Кротевича, його це хвилює. Ця тема поширюється у російських пабліках, а в інфопросторі України її дуже мало.

"Мене хвилює питання вступу у війну білоруських військовослужбовців", — наголосив Кротевич.

Він вважає, що це можливо. Військовий також додав, що його хвилює можливий повторний наступ РФ на напрямок Сум та Києва з території Білорусі.

Нагадаємо, бійці ПВК "Вагнер" навчають у Білорусі загони спеціального призначення та навіть курсантів на місячних і тритижневих курсах. РФ посилює військову присутність в країні.

Також ми писали, що у Росії знову закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області, щоб створити "буферну зону". Ворог говорить про це попри ймовірну нездатність загарбників провести операцію в найближчій перспективі.