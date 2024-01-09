У СтратКомі показали неймовірні кадри тренувань українських бійців з вогнеметами

Тренування військових. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують навчатися військовій справі та правильному використанню зброї на фронті. Зокрема, 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр "Поділля" проводить навчання для бійців ЗСУ, як застосовувати вогнемет у бою.

Про це повідомляє СтраКом ЗСУ.

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За даними СтратКому, наразі для своїх військових 143-й об'єднаний центр "Поділля" здійснює тренування з використання вогнеметів. Як пишуть у відомстві, вогнемет є потужною зброєю і зручною у використанні бійцями на фронті.

"Ефективне його застосування під час штурмових дій досягається тренуванням, яке для своїх бійців проводить, зокрема, і 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр "Поділля", — вказали у СтратКом.

Тренування військових. Фото: скриншот з відео СтратКом

Нагадаємо, Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії. Таким чином, ця країна хоче зробити свій внесок у навчання українських пілотів з використання літаків американського виробництва.

Додамо, боєць протитанкового підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищив чотири бойові броньовані машини. Таким чином, він зірвав спробу штурму з боку російських загарбників.