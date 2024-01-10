В МВД показали, как происходит эвакуация раненых бойцов "с нуля"

Военный бригады "Лють" Гвардии наступление. Фото: скриншот с видео

Бойцы бригады "Лють" Гвардии наступления спасли побратима с линии огня. Они показали, как происходит эвакуация "с нуля".

Видео опубликовало МВД.

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На видео можно увидеть, как бойцы полка "Сафари" бригады "Лють" спасают побратима с линии огня. Защитники помогли раненому военному оказаться в безопасном месте.

"Грязные, мокрые, голодные, но несокрушимые", — подчеркнул один из бойцов.

Напомним, начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич с позывным "Тавр" ответил, стоит ли перенести войну на территорию России. По его словам, нужно производить превентивные удары.

Также мы писали, что украинские военные продолжают учиться военному делу и правильному использованию оружия на фронте. В частности, 143 объединенный учебно-тренировочный центр "Подолье" проводит обучение для бойцов ВСУ, как применять огнемет в бою.

Добавим, бронированные колонны Российской Федерации не прекращают попыток захватить украинские позиции. Впрочем, воины Вооруженных сил Украины дают врагу достойный отпор.