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В МВД показали, как происходит эвакуация раненых бойцов "с нуля"

10 января 2024 11:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МВД показали, как происходит эвакуация раненых бойцов "с нуля"
Военный бригады "Лють" Гвардии наступление. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы бригады "Лють" Гвардии наступления спасли побратима с линии огня. Они показали, как происходит эвакуация "с нуля".

Видео опубликовало МВД.

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Эвакуация раненых военных "с нуля"

На видео можно увидеть, как бойцы полка "Сафари" бригады "Лють" спасают побратима с линии огня. Защитники помогли раненому военному оказаться в безопасном месте.

"Грязные, мокрые, голодные, но несокрушимые", — подчеркнул один из бойцов.

Напомним, начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич с позывным "Тавр" ответил, стоит ли перенести войну на территорию России. По его словам, нужно производить превентивные удары.

Также мы писали, что украинские военные продолжают учиться военному делу и правильному использованию оружия на фронте. В частности, 143 объединенный учебно-тренировочный центр "Подолье" проводит обучение для бойцов ВСУ, как применять огнемет в бою.

Добавим, бронированные колонны Российской Федерации не прекращают попыток захватить украинские позиции. Впрочем, воины Вооруженных сил Украины дают врагу достойный отпор.

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