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У Міноборони вважають, що ціна FPV-дронів для ЗСУ зависока — бійці відреагували

10 січня 2024 23:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Міноборони вважають, що ціна FPV-дронів для ЗСУ зависока — бійці відреагували
Бійці ЗСУ з тепловізійним дроном "Вампір". Фото ілюстративне: facebook/easternforce
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці Збройних сил України обурені словами Міністерства оборони про високий кошторис деяких дронів для Донецького напрямку. Українські захисники наголошують, що ці дрони можуть в окремих моментах працювати точніше і якісніше за артилерію.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Андрій Бабичев.

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Бабичев наголосив, що FPV-дрони, які летять на 16-20 км, замовляють як самі армійці, так і Міноборони. Та коли підіймається питання про дрони з тепловізорами, які можуть літати вночі, то, за його словами, для оборонного відомства вони виходять "непомірно дорогими".

"Коли я розмовляю з виробником цих дронів і питаю: а чи замовляє у вас Міністерство оборони? — Так, замовляє. — А що по дронах, які вночі літають, з тепловізорами? — Такі дрони у нас є, в достатній кількості, й вони дорогі, по дві тисячі доларів, але коли виписують рахунок в Міністерстві оборони, ті дивляться на цю цифру і кажуть: "Ой, це так дорого", — розповідає військовий.

Бабичев зауважив, що армійці від таких заяв не в захваті.

"Я не знаю, що дорого — один FPV чи десять наших солдатів, життів наших військових, які захищають, стоять тут у холод, мороз в окопах і чекають, щоб підрозділи БпЛА збили атаку і щоб не було прямого стрілецького бою", — пояснив він.

Також він додав, що на тлі несподіваних проявів корупції у відомстві, українці мають пильно відстежувати закупівлі Міноборони. За його словами, FPV-дрони є дуже ефективною та грізною силою на фронті, а головне — безшумною. Точність влучання у них набагато вища, ніж в артилерії, і це допомагає врятувати життя українських захисників та зайвий раз не вступати у ближні перестрілки.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров оголосив реформацію системи Міноборони від корупційних проявів як у зовнішньому, так і у внутрішній структурі оборонного відомства. Заради цього там продовжили співпрацю з правоохоронними органами для ліквідації корупційної складової.

Також не так давно експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів. Наразі двоє з них перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень. 

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