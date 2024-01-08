Умєров відреагував на викриття корупційних схем у Міноборони — деталі

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото ілюстративне: Facebook Рустема Умєрова

В Міністерстві оборони України розпочалася реформація системи від корупційних проявів як у зовнішньому, так і у внутрішній структурі оборонного відомства. Заради цього там продовжили співпрацю з правоохоронними органами для ліквідації корупційної складової.

Про це у Facebook написав міністр оборони України Рустем Умєров.

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"Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, — це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше. Наповну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень — за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше", — пише він.

Як приклад, голова відомства навів випадок, коли в грудні СБУ вдалося ліквідувати схему придбання боєприпасів для ЗСУ на суму у 1,5 млрд грн.

"Водночас працюємо над тим, щоб розв'язати проблему системно: впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО.

Перебудовуємо закупівельні механізми так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна ЗСУ. Відтепер Міноборони — встановлює правила гри, формує політику, контролює торги. Закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції", — резюмує Умєров.

Пост Умєрова. Джерело: Facebook

Також він повідомив про презентацію першої такої агенції, "‎Державний оператор тилу", яка закуповуватиме їжу, одяг, пальне, а також інші тилові речі. Тоді як "‎Агенція оборонних закупівель", яка спеціалізується на закупівлі зброї, проходить кадрове перезавантаження.

"Вже є конкретні результати. За чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі", — написав Рустем Умєров, та додав, що відомство вже придбало:

50 тисяч комплектів жіночої форми;

100 тисяч електричних грілок;

15 тисяч активних навушників.

Також він заявив, що на закупівлі навушників ціну було зекономлено 11,7 млн грн. бюджетних коштів.

Корупційні скандали в Міноборони — останні новини

Нагадаємо, що не так давно львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

Водночас дружину скандального бізнесмена, Світлану Гринкевич, яка викладає в університеті "Львівська політехніка", попри скандал, звільняти з освітнього закладу поки не планують.

Також експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів. Наразі двоє з них перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень.

А не так давно стало відомо, що постачальниця харчових продуктів для українських військових Тетяна Глиняна має у власності чотири готелі в курортному місті Хорватії, Спліт.