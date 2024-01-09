У ВР пояснили, чому військові іноді змушені самі себе забезпечувати

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Випадки, коли військові змушені самі себе забезпечувати, були характерними для початку війни. Зараз держава щодня виділяє на сектор оборони 5 млрд гривень та старається покривати потреби захисників.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна.

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Завітневич заявив, що випадки, коли військові забезпечували себе самостійно, були характерні для перших місяців війни, оскільки військо щоденно зростало на тисячі осіб. За його словами, запаси, які на той час були в Міноборони, не могли покрити усі потреби добровольців

"Ті, запаси, які були на той момент в МО, не могли покрити всі потреби добровольців. Велику допомогу надавали волонтери — користуючись нагодою, хочу ще раз їм за це подякувати. З приводу нарікань на відсутність прицілів, гвинтівок, бронежилетів, аптечок такою інформацією не володію, хоча щомісяця відвідую бойові підрозділи Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Посадовець також зазначив, що такі випадки могли бути викликами корупційними закупівлями викритих колишніх посадовців Міністерства оборони, адже є люди, яких підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів та турнікетів для українських військових.

Завтіневич наголосив, що сьогодні держава щодня виділяє на сектор оборони 5 млрд гривень, а норми забезпечення речовим та іншим майном регламентуються відповідними наказами. Тому подібних випадків виникати не має, адже вони постійно коригуються з урахуванням побажань захисників та захисниць, аналізу рівня стійкості того чи іншого зразка до зношення, часових параметрів заміни.

"Однак, якщо все ж таки виникають проблеми у цьому чи іншому питанні, військовослужбовець може особисто чи через рідних та близьких звертатися на гарячі лінії відомств: Міноборони, Командування сил територіальної оборони, урядова гаряча лінія, а також Уповноваженого ВРУ з прав людини тощо", — наголосив він.

Нагадаємо, Олександр Завітневич також наголосив, що хапання чоловіків працівниками ТЦК та СП просто посеред вулиці є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.