В Минобороны считают, что цена FPV-дронов для ВСУ завышена — бойцы отреагировали

Бойцы ВСУ с тепловизионным дроном "Вампир". Фото иллюстративное: facebook/easternforce

Военнослужащие Вооруженных сил Украины возмущены заявлением Министерства обороны о высокой цене некоторых дронов для Донецкого направления. Украинские защитники отмечают, что эти дроны могут в отдельных моментах работать точнее и качественнее артиллерии.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил военнослужащий 93-й бригады "Холодный овраг" Андрей Бабичев.

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Бабичев подчеркнул, что летящие на 16-20 км FPV-дроны, заказывают как сами армейцы, так и Минобороны. Но когда поднимается вопрос о дронах с тепловизорами, которые могут летать ночью, то, по его словам, для оборонного ведомства они получаются "неумеренно дорогими".

"Когда я разговариваю с производителем этих дронов и спрашиваю: а заказывает ли у вас Министерство обороны? — Да, заказывает. — А что по ночным, которые летают, с тепловизорами? — Такие дроны у нас есть, в достаточном количестве, и они дорогие, по две тысячи долларов, но когда выписывают счет в Министерстве обороны, те смотрят на эту цифру и говорят: "Ой, это так дорого", — рассказывает военный.

Бабичев заметил, что армейцы от таких заявлений не в восторге.

"Я не знаю, что дорого — один FPV или десять наших солдат, жизней наших военных, которые защищают, стоят здесь в холод, мороз в окопах и ждут, чтобы подразделения БпЛА сбили атаку и чтобы не было прямого стрелкового боя", — пояснил он.

Также он добавил, что на фоне неожиданных проявлений коррупции в ведомстве украинцы должны внимательно отслеживать закупки Минобороны. По его словам, FPV-дроны очень эффективная и грозная силой на фронте, а главное — бесшумная. Точность попадания у них намного выше, чем у артиллерии, и это помогает спасти жизнь украинских защитников и лишний раз не вступать в ближние перестрелки.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров объявил реформацию системы Минобороны от коррупционных проявлений как во внешней, так и во внутренней структуре оборонного ведомства. Ради этого там продолжили сотрудничество с правоохранительными органами по ликвидации коррупционной составляющей.

Также не так давно экс-чиновникам Минобороны объявили новые подозрения по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов. В настоящее время двое из них находятся под стражей в рамках других уголовных производств.