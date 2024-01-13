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В Мариуполе было попадание по казарме окупантов, — Андрющенко

13 января 2024 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Мариуполе было попадание по казарме окупантов, — Андрющенко
Россияне передвигают технику в Мариуполе. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарме российских захватчиков.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

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Взрывы в Мариуполе 13 января

"Предварительно попадание в казарму кафиров на МФК им. Ильича в районе 3-го Депо ТТУ", — говорится в сообщении.

По его словам, попадание, вероятно, произошло обломками собственного ПВО.

Сразу после этого россияне начали массово перемещать живую силу и технику в Приморский район Мариуполя.

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Скриншот сообщения Андрющенко

Напомним, что утром 13 января во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы. В небо поднялся столб дыма.

Также мы писали, что в последнее время местное население Бердянска часто сообщает о взрывах в городе — ВСУ начали активно запускать дроны по позициям оккупантов. Однако россияне тщательно скрывают последствия ушибов.

Мариуполь
Донецкая область
оккупанты
оккупация
война в Украине

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