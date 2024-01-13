В Мариуполе было попадание по казарме окупантов, — Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарме российских захватчиков.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
Взрывы в Мариуполе 13 января
"Предварительно попадание в казарму кафиров на МФК им. Ильича в районе 3-го Депо ТТУ", — говорится в сообщении.
По его словам, попадание, вероятно, произошло обломками собственного ПВО.
Сразу после этого россияне начали массово перемещать живую силу и технику в Приморский район Мариуполя.
Напомним, что утром 13 января во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы. В небо поднялся столб дыма.
Также мы писали, что в последнее время местное население Бердянска часто сообщает о взрывах в городе — ВСУ начали активно запускать дроны по позициям оккупантов. Однако россияне тщательно скрывают последствия ушибов.
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