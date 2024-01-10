У Маріуполі помітили колони цивільних фур із військовим вантажем

Цивільна фура з військовим вантажем у Маріуполі. Фото: скриншот з відео

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили колони цивільних фур з військовим вантажем. Автомобілі їхали через центр міста в напрямок Бердянська.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



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Цивільні фури з військовим вантажем у Маріуполі

Андрющенко розповів, що вперше в неділю, 7 січня, у Маріуполі було зафіксовано переміщення підрозділу окупантів з використанням цивільних вантажівок у складі колони.

За його словами, при перевезенні встановлено місця для розміщення особового складу та інженерно-фортифікаційні споруди, що перевозились у відкритий спосіб.

"Колона прослідувала через центр міста в напрям Бердянська. Саме супровід від Східного кордону до Західного виїзду з с. Мангуш надає впевненість стверджувати саме використання в колоні цивільного транспорту", — розповів Андрющенко.

Раніше у місті вже бачили окреме використання цивільного транспорту для військових цілей, однак організовану колону зафіксовано вперше.

Нагадаємо, у мерії Маріуполя показали кадри оповитого туманом окупованого міста. Більшість світлин, як зазначає міська влада, нагадують кадри з постапокаліптичного фільму.

Також ми писали, що у Маріуполі помітили пересування російської техніки. Зокрема, танків сучасних модифікацій, які через місто їхали в Бердянському напрямку.