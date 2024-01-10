Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow У Маріуполі помітили колони цивільних фур із військовим вантажем arrow

У Маріуполі помітили колони цивільних фур із військовим вантажем

10 січня 2024 10:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Маріуполі помітили колони цивільних фур із військовим вантажем
Цивільна фура з військовим вантажем у Маріуполі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили колони цивільних фур з військовим вантажем. Автомобілі їхали через центр міста в напрямок Бердянська.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
 

Читайте також:

Цивільні фури з військовим вантажем у Маріуполі

Андрющенко розповів, що вперше в неділю, 7 січня, у Маріуполі було зафіксовано переміщення підрозділу окупантів з використанням цивільних вантажівок у складі колони.

За його словами, при перевезенні встановлено місця для розміщення особового складу та інженерно-фортифікаційні споруди, що перевозились у відкритий спосіб. 

"Колона прослідувала через центр міста в напрям Бердянська. Саме супровід від Східного кордону до Західного виїзду з с. Мангуш надає впевненість стверджувати саме використання в колоні цивільного транспорту", — розповів Андрющенко.

Раніше у місті вже бачили окреме використання цивільного транспорту для військових цілей, однак організовану колону зафіксовано вперше.

Нагадаємо, у мерії Маріуполя показали кадри оповитого туманом окупованого міста. Більшість світлин, як зазначає міська влада, нагадують кадри з постапокаліптичного фільму. 

Також ми писали, що у Маріуполі помітили пересування російської техніки. Зокрема, танків сучасних модифікацій, які через місто їхали в Бердянському напрямку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі