Взрыв. Иллюстративное фото: depositphotos

Сегодня вечером, 14 января, в Кривом Роге раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Информация о взрыве в городе появилась около 17:16.

Пост о взрыве в Кривом Роге. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 17:38. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак прокомментировал взрыв в Кривом Роге. По его словам, работала ПВО.

"Наши защитники сбили вражескую ракету", — добавил Лысак.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Для очередного обстрела враг использовал дроны камикадзе.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли частный жилищный сектор в селе Веселое Харьковской области. Случилось это сегодня, 13 января, около 09:30.