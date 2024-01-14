В Кривом Роге раздался взрыв
Сегодня вечером, 14 января, в Кривом Роге раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрыв в Кривом Роге
Информация о взрыве в городе появилась около 17:16.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 17:38. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак прокомментировал взрыв в Кривом Роге. По его словам, работала ПВО.
"Наши защитники сбили вражескую ракету", — добавил Лысак.
Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Для очередного обстрела враг использовал дроны камикадзе.
Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли частный жилищный сектор в селе Веселое Харьковской области. Случилось это сегодня, 13 января, около 09:30.
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