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В Кривом Роге раздался взрыв

14 января 2024 17:24
обновлено: 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Кривом Роге раздался взрыв
Взрыв. Иллюстративное фото: depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 14 января, в Кривом Роге раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрыв в Кривом Роге

Информация о взрыве в городе появилась около 17:16.

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Пост о взрыве в Кривом Роге. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

угроза ракет
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 17:38. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак прокомментировал взрыв в Кривом Роге. По его словам, работала ПВО. 

"Наши защитники сбили вражескую ракету", — добавил Лысак.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Для очередного обстрела враг использовал дроны камикадзе.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли частный жилищный сектор в селе Веселое Харьковской области. Случилось это сегодня, 13 января, около 09:30.

война
Кривой Рог
взрыв
Украина
обстрелы
воздушная тревога

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