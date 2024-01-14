Окупанти обстріляли підрозділ пожежної охорони у Херсонській області, є поранені

Наслідки обстрілу Херсонської області. Архівне фото: t.me/olexandrprokudin

Сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони камікадзе.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Внаслідок російської атаки поранення отримали четверо вогнеборців.

"У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми", — розповів Прокудін.

За його словами, після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині. Сталося це сьогодні, 13 січня, близько 09:30.