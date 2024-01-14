Окупанти обстріляли підрозділ пожежної охорони у Херсонській області, є поранені
Сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони камікадзе.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсонської області
Внаслідок російської атаки поранення отримали четверо вогнеборців.
"У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми", — розповів Прокудін.
За його словами, після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.
Нагадаємо, російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині. Сталося це сьогодні, 13 січня, близько 09:30.
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