В Херсоні пролунало кілька потужних вибухів 12 січня

У Херсоні лунають гучні вибухи
У Херсоні сьогодні ввечері, 12 січня, пролунало кілька потужних вибухів. Триває російський обстріл міста з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Обстріл Херсона 12 січня
За даними голови МВА, окупанти прямо зараз ведуть активний обстріл по Херсону з окупованого лівого берега. Мрочко закликав містян перейти та залишатися в укриттях до закінчення небезпеки. Наразі інформація про постраждалих чи про руйнування інфраструктури не надходила.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега!" — написав Мрочко.
Нагадаємо, 11 та 12 січня росіяни здійснили чергові обстріли Херсона. Окупанти вдарили по місту з артилерії, внаслідок чого загинуло вже двоє людей.
Додамо, росіяни напередодні в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждала літня жінка.
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