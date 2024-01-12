В Херсоні пролунало кілька потужних вибухів 12 січня

Дим підіймається в небо внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: crime-ua.com

У Херсоні сьогодні ввечері, 12 січня, пролунало кілька потужних вибухів. Триває російський обстріл міста з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Скриншот допису Мрочка

Обстріл Херсона 12 січня

За даними голови МВА, окупанти прямо зараз ведуть активний обстріл по Херсону з окупованого лівого берега. Мрочко закликав містян перейти та залишатися в укриттях до закінчення небезпеки. Наразі інформація про постраждалих чи про руйнування інфраструктури не надходила.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега!" — написав Мрочко.

Нагадаємо, 11 та 12 січня росіяни здійснили чергові обстріли Херсона. Окупанти вдарили по місту з артилерії, внаслідок чого загинуло вже двоє людей.

Додамо, росіяни напередодні в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждала літня жінка.