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В Херсоне раздаются громкие взрывы

12 января 2024 18:04
обновлено: 18:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Херсоне раздалось несколько мощных взрывов 12 января
Дым поднимается в небо в результате обстрела. Иллюстративное фото: crime-ua.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Херсоне сегодня вечером, 12 января, раздалось несколько мощных взрывов. Продолжается российский обстрел города с временно оккупированного левого берега Херсонщины. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Скриншот сообщения Мрочка
Скриншот поста Мрочко

Обстрел Херсона 12 января

По данным главы ГВА, оккупанты прямо сейчас ведут активный обстрел по Херсону с оккупированного левого берега. Мрочко призвал горожан перейти и оставаться в укрытиях до окончания опасности. Пока информация о пострадавших или о разрушениях инфраструктуры не поступала.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега!" — написал Мрочко.

Напомним, 11 и 12 января россияне совершили очередные обстрелы Херсона. Оккупанты ударили по городу из артиллерии, в результате чего погибли уже два человека.

Добавим, россияне накануне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате пострадала пожилая женщина.

война
Херсон
взрыв
Украина
обстрелы
атака

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