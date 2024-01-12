В Херсоне раздалось несколько мощных взрывов 12 января

В Херсоне раздаются громкие взрывы
В Херсоне сегодня вечером, 12 января, раздалось несколько мощных взрывов. Продолжается российский обстрел города с временно оккупированного левого берега Херсонщины. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Обстрел Херсона 12 января
По данным главы ГВА, оккупанты прямо сейчас ведут активный обстрел по Херсону с оккупированного левого берега. Мрочко призвал горожан перейти и оставаться в укрытиях до окончания опасности. Пока информация о пострадавших или о разрушениях инфраструктуры не поступала.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега!" — написал Мрочко.
Напомним, 11 и 12 января россияне совершили очередные обстрелы Херсона. Оккупанты ударили по городу из артиллерии, в результате чего погибли уже два человека.
Добавим, россияне накануне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате пострадала пожилая женщина.
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