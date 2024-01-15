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В ГУР заявили, что силы сопротивления в Мелитополе подорвали оккупантов вместе с техникой

15 января 2024 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР заявили, что силы сопротивления в Мелитополе подорвали оккупантов вместе с техникой
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Силы сопротивления во временно оккупированном Мелитополе подорвали российских захватчиков вместе с техникой. Это произошло вчера, 14 января, по улице Гоголя.

Об этом сообщает ГУР МО.

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"В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был подорван автомобиль российских захватчиков УАЗ "Patriot", — говорится в сообщении.

Вместе с внедорожником поражение получили четверо российских оккупантов.

В ГУР рассказали, что близлежащие к месту происшествия улицы перекрыли. К тому же приехало несколько автомобилей с медиками.

По предварительной информации, помощь врачей понадобилась не всем. В настоящее время точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется.

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Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских захватчиков и их технику. Так, пилоты 108-й отдельной бригады территориальной обороны ударили по составу взрывчатки врага.

Также мы писали, что российские захватчики формируют десантно-штурмовые бригады, осуществляющие десантирование и разведку в тылу украинских линий обороны. Подобную тактику россияне применяли во время войны в Афганистане.

война
россияне
Украина
военная техника
оккупанты
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ГУР

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