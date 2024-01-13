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Повітряні Сили повідомляють про пуски "Кинджалів"

13 січня 2024 07:05
оновлено: 07:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряні Сили повідомляють про пуски "Кинджалів"
Ракета в небі. Ілюстративне фото: picture-alliance/dpa
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники атакують Україну крилатими та балістичними ракетами "Кинджал" вранці 13 січня. Було здійснено декілька пусків.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Так, про пуски ракет "Кинджал" у напрямку Дніпра попередили о 6:55.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Також там повідомили, що крилаті ракети, які ворог запустив зі стратегічної авіації, змінили курс й рухаються через Жашків у напрямку Києва. 

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Скриншот допису Повітряних Сил

О 7:00 Стало відомо, що росіяни здійснили ще один пуск "Кинджала".

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Скриншот допису Повітряних Сил

Крім того, кілька ворожих ракет прямували у бік Вінницької та Житомирської областей. На Житомирщині ракета змінює курс на Бердичів.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Оновлено 7:12 Повітряні Сили попереджають про "Кинджали", які рухаються на Київ.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Водночас про загрозу для столиці попереджає й КМВА.

"Попередньо, зафіксовано пуск надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал" з борту МіГ-31К. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису КМВА

Крім того, Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу й перебувати в укриттях.

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Скриншот допису Єрмака

Оновлено 7:17 За даними Telegram-каналу "Карта повітряних тривог" група крилатих ракет летить у бік Рівного. По "Кинджалах" в бік столиці — відбій загрози!

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Скриншот допису Карти повітряних тривог

Нагадаємо, що вранці 13 січня в Україні повідомили про повітряну тривогу. Близько 06:20 загроза поширилась на Київську, Черкаську, Житомирську та інші. 

Також ми писали, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.

окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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