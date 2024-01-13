Повітряні Сили повідомляють про пуски "Кинджалів"
Російські загарбники атакують Україну крилатими та балістичними ракетами "Кинджал" вранці 13 січня. Було здійснено декілька пусків.
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Атака на Україну 13 січня
Так, про пуски ракет "Кинджал" у напрямку Дніпра попередили о 6:55.
Також там повідомили, що крилаті ракети, які ворог запустив зі стратегічної авіації, змінили курс й рухаються через Жашків у напрямку Києва.
О 7:00 Стало відомо, що росіяни здійснили ще один пуск "Кинджала".
Крім того, кілька ворожих ракет прямували у бік Вінницької та Житомирської областей. На Житомирщині ракета змінює курс на Бердичів.
Оновлено 7:12 Повітряні Сили попереджають про "Кинджали", які рухаються на Київ.
Водночас про загрозу для столиці попереджає й КМВА.
"Попередньо, зафіксовано пуск надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал" з борту МіГ-31К. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.
Крім того, Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу й перебувати в укриттях.
Оновлено 7:17 За даними Telegram-каналу "Карта повітряних тривог" група крилатих ракет летить у бік Рівного. По "Кинджалах" в бік столиці — відбій загрози!
Нагадаємо, що вранці 13 січня в Україні повідомили про повітряну тривогу. Близько 06:20 загроза поширилась на Київську, Черкаську, Житомирську та інші.
Також ми писали, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.
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