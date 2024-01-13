В Чернигове были слышны взрывы
В Чернигове слышны взрывы утром 13 января. Ранее предупреждали о запуске ракет в сторону города.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Чернигове 13 января
Так, утром во время воздушной тревоги по всей Украине взрывы прогремели в Чернигове.
Об угрозе ракетного удара предупреждали Воздушные Силы.
Кроме того, был зафиксирован пролет скоростных целей в Черниговской и Житомирской областях.
Глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский отметил, что в Чернигове работают Силы ПВО.
Напомним, что утром 13 января в Украине сообщили о воздушной тревоге. Около 06:20 угроза распространилась на Киевскую, Черкасскую, Житомирскую и другие.
Также мы писали, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.
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