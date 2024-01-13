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В Чернигове были слышны взрывы

13 января 2024 07:39
обновлено: 07:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Чернигове были слышны взрывы
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: DEPOSITPHOTO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Чернигове слышны взрывы утром 13 января. Ранее предупреждали о запуске ракет в сторону города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Чернигове 13 января

Так, утром во время воздушной тревоги по всей Украине взрывы прогремели в Чернигове.

Об угрозе ракетного удара предупреждали Воздушные Силы.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил

Кроме того, был зафиксирован пролет скоростных целей в Черниговской и Житомирской областях.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил

Глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский отметил, что в Чернигове работают Силы ПВО.

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Скриншот сообщения Брижинского

Напомним, что утром 13 января в Украине сообщили о воздушной тревоге. Около 06:20 угроза распространилась на Киевскую, Черкасскую, Житомирскую и другие.

Также мы писали, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.

взрыв
Чернигов
ПВО
ракеты
война в Украине

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