Тарнавський показав знищену російську техніку та розповів про втрати ворога під Авдіївкою

Командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy

Росіяни продовжують атакувати з авіації операційну зону оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Однак воїни Збройних сил України стійко тримають оборону та завдають значних втрат ворогу у військовій техніці та особовому складі.

Про це повідомив командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський.

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Втрати окупантів під Авдіївкою

Як пише Тарнавський, поля на Авдіївському напрямку всіяні підбитою та знищеною військовою технікою противника. Командувач вказав, що вже дві доби поспіль окупанти здійснюють авіаудари в операційній зоні ОСУВ Таврія. Зазначається, що протягом доби було завдано 35 авіаударів та відбулося 45 бойових зіткнень, а також ворог здійснив 591 артобстріл.

Знищена російська техніка. Фото: Олександр Тарнавський

За даними генерала, в особовому складі загарбники втратили 488 осіб та позбулися ще 45 одиниць військової техніки.

"Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 4 артсистеми, 25 БпЛА, 2 автомобілі. Також уражено 2 важливих об’єкти противника", — написав Тарнавський..

Скриншот допису Тарнавського

Нагадаємо, мер Авдіївки Віталій Барабаш розповів, чому армія Росії активізувалася на Авдіївському напрямку, посиливши штурмовий тиск на місто. За його словами, росармійці хочуть захопити його до старту президентських виборів у Росії.

Додамо, на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.