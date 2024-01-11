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Тарнавский показал уничтоженную российскую технику и рассказал о потерях врага под Авдеевкой

11 января 2024 12:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Тарнавский показал уничтоженную российскую технику и рассказал о потерях врага под Авдеевкой
Командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский. Фото: t.me/otarnavskiy
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне продолжают атаковать из авиации операционную зону оперативно-стратегической группировки войск Таврия. Однако воины Вооруженных сил Украины устойчиво держат оборону и наносят значительные потери врагу в военной технике и личном составе.

Об этом сообщил командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский.

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Потери оккупантов под Авдеевкой

Как пишет Тарнавский, поля на Авдеевском направлении усеяны подбитой и уничтоженной военной техникой противника. Командующий указал, что уже двое суток подряд оккупанты совершают авиаудары в операционной зоне ОСУВ Таврия. Отмечается, что в течение суток было нанесено 35 авиаударов и произошло 45 боевых столкновений, а также враг совершил 591 артобстрел.

Уничтоженная российская техника
Уничтоженная российская техника. Фото: Александр Тарнавский

По данным генерала, в личном составе захватчики потеряли 488 человек и лишились еще 45 единиц военной техники.

"В частности, 4 танка, 7 ББМ, 4 артсистемы, 25 БпЛА, 2 автомобиля. Также поражены 2 важных объекта противника", — написал Тарнавский.

Скриншот сообщения Тарнавского
Скриншот поста Тарнавского

Напомним, мэр Авдеевки Виталий Барабаш рассказал, почему армия России активизировалась на Авдеевском направлении, усилив штурмовое давление на город. По его словам, росармейцы хотят захватить его до старта президентских выборов в России.

Добавим, на Авдеевском направлении очередная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

война
россияне
Украина
военная техника
оккупанты
Авдеевка
Александр Тарнавский
группировка войск "Таврия"

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