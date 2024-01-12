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США ввели санкції проти РФ через постачання ракет з Північної Кореї, — Єрмак

12 січня 2024 11:12
оновлено: 11:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
США ввели санкції проти РФ через постачання ракет з Північної Кореї, — Єрмак
Північнокорейська ракета KN-23. Ілюстративне фото: CSIS Missile Defense Project
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Причиною цьому стало постачання балістичних ракет з Північної Кореї.

Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"США запровадили санкції через постачання балістичних ракет із КНДР до Росії", — написав він.

Як зазначив Єрмак, санкції застосовуються проти трьох російських компаній і однієї фізособи, причетних до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання Росією у війні проти України.

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Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, що представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російські загарбники знову застосували декілька балістичних ракет з Північної Кореї проти України. Це сталося у суботу, 6 січня.

Також ми писали, що постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук розповів, що Північна Корея передає балістичні ракети Росії, щоб використати Україну як полігон для їх випробування. Це стосується також і тих розробок, які здатні нести ядерний заряд.

санкції проти Росії
США
Андрій Єрмак
ракети
війна в Україні

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