США ввели санкції проти РФ через постачання ракет з Північної Кореї, — Єрмак
Сполучені штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Причиною цьому стало постачання балістичних ракет з Північної Кореї.
Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
США ввели нові санкції проти РФ
"США запровадили санкції через постачання балістичних ракет із КНДР до Росії", — написав він.
Як зазначив Єрмак, санкції застосовуються проти трьох російських компаній і однієї фізособи, причетних до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання Росією у війні проти України.
Нагадаємо, що представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російські загарбники знову застосували декілька балістичних ракет з Північної Кореї проти України. Це сталося у суботу, 6 січня.
Також ми писали, що постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук розповів, що Північна Корея передає балістичні ракети Росії, щоб використати Україну як полігон для їх випробування. Це стосується також і тих розробок, які здатні нести ядерний заряд.
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