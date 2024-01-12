Посилення санкцій вплинуло на доходи Росії від нафти, — Мінфін США

Нафтовий танкер. Ілюстративне фото: Reuters

Посилення антиросійських санкцій знизило стелю на ціну російської нафти на світових ринках. Це скорочує дохід Росії для ведення війни проти України.

Про це пише Reuters.

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Так, знижка російської сирої нафти Urals до міжнародної еталонної нафти Brent зросла приблизно на 40% після початку посилення обмежень США.

Штати наклали санкції на близько вісім танкерів, які підозрюються в перевезенні російської нафти ціною вище 60 дол. за барель.

Агенство зазначає, що доходи для федерального бюджету Росії від продажу нафти і газу впали приблизно на 24% до 8,822 мрлн рублів ($99,4 млрд) минулого року.

Проте у РФ заявили, що очікують зростання доходів у 2024 році до 11,5 трлн рублів, оскільки вдалося перенаправити до Китаю та Індії нафту, яку раніше продавали в Європу.

Однак за даними міністерства фінансів США, перенаправлення торгівлі нафтою та інші витрати Росії на використання не західних послуг зменшує її доходи для війни в Україні.

Нагадаємо, що Рада Європи запровадила додаткові санкції проти найбільшої алмазодобувної компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева. Його додано до списку санкцій проти Росії за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Також ми писали, що Росія має чіткий план, як використати Узбекистан для обходу міжнародних санкцій. У Кремлі вигадали, що профінансують створення та фінансування підставних компаній, через які закуповуватимуть електроніку для БпЛА.